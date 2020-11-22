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В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта

В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Автобус уже пользуется популярностью среди пассажиров

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook сообщил, что в Улан-Удэ запустили автобус №10, который следует по маршруту Аэропорт- Площадь Советов - ЖД вокзал. Этот маршрут он назвал историческим.

Автобус отправляется каждые 40 минут от аэропорта. По словам Дмитрия Гармаева, уже сейчас маршрут перевозит 200- 300 человек в смену.

- Уверен, что в высокий сезон эта цифра вырастет в три раза! Аэропорт Улан-Удэ стал ещё доступнее! – написал Дмитрий Гармаев.

Раньше уехать из аэропорта на маршрутке невозможно, приходилось проходить довольно большой путь до остановки. Начать работу над проблемой было поручено ещё в марте 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», новые автобусы появились в Улан-Удэ в конце октября. Транспортные средства приобретены за счёт дальневосточной субсидии и благодаря проекту «Народный бюджет».
Аэропорт "Байкал" пассажирские перевозки
 
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