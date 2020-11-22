Намгар представит Бурятию на новосибирском «Белом фестивале»

В этом году «Белый фестиваль» запланирован в зимнем формате: значительно увеличилось количество фестивальных программ и расширился спектр жанров и стилей.









В Новосибирской области стартует «Белый фестиваль». Впервые на этом фестивале выступил певица из Бурятии Намгар Лхасаранова, сообщает пресс-служба минкультуры республики.– 4 декабря мы впервые выступаем в Новосибирске! Наш концерт будет в рамках Белого фестиваля — ежегодного музыкального форума, являющегося арт-брендом региона и проходящего в этом году в рамках национального проекта «Культура». Фестиваль начался 11 ноября и продлится до 25 декабря на лучших концертных площадках города, – сообщила в соцсетях Намгар.«В программы Белого фестиваля вливается ещё одна неожиданная краска – традиционная музыка бурят и монголов. Представляет её популярная этно-группа «Намгар». Самобытный вокал Намгар Лхасарановой – это голос степей, необъятных просторов. Такая музыка не могла родиться в замкнутом пространстве. Её пение отражает народное мировосприятие», — так описали творчество землячки на сайте Новосибирской филармонии.Одиннадцать ярких концертов представят публике новосибирские и гастролирующие артисты самых разных музыкальных направлений: Теона Контридзе, Сати Спивакова, Басиния Шульман, Филармонический камерный оркестр, группа Street Fiddlers, Олег Аккуратов, трио «Добрый вечер», Сергей Чонишвили, Тим Ильясов, квартет Filarmonica, этно-группа Намгар и другие.— Мы постарались разнообразить фестиваль настолько, насколько это возможно: перед новосибирской публикой выступят столичные звезды в направлениях от фьюжн до традиционной в рамках фестиваля классики, прозвучит художественное слово от Сергея Чонишвили, состоится лекция стилиста… В фестиваль вложен огромный творческий импульс. И мы от души благодарны всем артистам, что они в это непростое время согласны выступить в программах «Белого фестиваля»», — рассказа автор проекта Алена Болквадзе.Идея создания проекта «Белый фестиваль» на базе Филармонического камерного оркестра родилась семь лет назад: он был задуман как культурное и светское событие. Традиционным временем его проведения стал август, а яркой самобытной чертой – белый дресс-код.В 2020 году с Белым фестивалем произошло то же, что и со многими другими проектами — его пришлось переносить, переносить на позднюю осень.