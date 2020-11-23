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23 ноября

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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами температура опускалась до -30

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -8-13, местами -18-23, по северу до -25-30, по южному Прибайкалью -5-10, днём -1-7, местами -10-15 градусов.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -8-10, днём -2-4 градуса.


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