Специалисты проводят профилактические беседы
В Бурятии патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на водоёмах. В ходе патрулирований осуществляется мониторинг обстановки акваторий республики, выставляются информационные и запрещающие знаки.
Так, за прошедшие сутки инспекторами Центра ГИМС проведено 114 профилактических бесед с населением с охватом около 200 человек. Людей предупреждают об опасных участках, раздают памятки по мерам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Основные правила безопасного поведения на водоёмах рассказывают и школьникам.
- Госинспекторы по маломерным судам МЧС России предупреждают: неокрепшая ледовая поверхность неспособна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря уже о транспортном средстве. Родителям следует уделить максимум внимания детской безопасности — усилить контроль за местонахождением детей, регулярно рассказывать им об опасностях нахождения вблизи водоёмов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
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