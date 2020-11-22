Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Специалисты проводят профилактические беседы



В Бурятии патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на водоёмах. В ходе патрулирований осуществляется мониторинг обстановки акваторий республики, выставляются информационные и запрещающие знаки.



Так, за прошедшие сутки инспекторами Центра ГИМС проведено 114 профилактических бесед с населением с охватом около 200 человек. Людей предупреждают об опасных участках, раздают памятки по мерам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Основные правила безопасного поведения на водоёмах рассказывают и школьникам.



- Госинспекторы по маломерным судам МЧС России предупреждают: неокрепшая ледовая поверхность неспособна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря уже о транспортном средстве. Родителям следует уделить максимум внимания детской безопасности — усилить контроль за местонахождением детей, регулярно рассказывать им об опасностях нахождения вблизи водоёмов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

