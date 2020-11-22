В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса

На поиски мужчины уже отправили спасатели



21 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) города Улан-Удэ поступило заявление от МВД по Бичурскому району. Там, 20 числа, не вышел на связь сборщик дикоросов.



Мужчина направился в лес, чтобы найти уже упавшие с кедра шишки. Шесть человек поисково-спасательного отряда оперативно выехали на местность. Когда спасатели уже были в дороге в Бичурский район, им позвонили и сообщили, что мужчина самостоятельно вышел из леса.



Поисковая группа вернулась на базу БРПСС.

