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В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса

В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса
Общество,  Фото:pixabay.com
На поиски мужчины уже отправили спасатели

21 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) города Улан-Удэ поступило заявление от МВД по Бичурскому району. Там, 20 числа, не вышел на связь сборщик дикоросов.

Мужчина направился в лес, чтобы найти уже упавшие с кедра шишки. Шесть человек поисково-спасательного отряда оперативно выехали на местность. Когда спасатели уже были в дороге в Бичурский район, им позвонили и сообщили, что мужчина самостоятельно вышел из леса.

Поисковая группа вернулась на базу БРПСС.
спасательная операция сборщики дикоросов
 
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