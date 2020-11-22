Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот

Преступника выдали следы лошади и повозки



Утром 19 ноября в полицию Кабанского района Бурятии поступило сообщение о краже от управляющего животноводческой фермой. Ночью неизвестный выломал доски в ангаре и украл оттуда 400 килограммов зерна.



Прибывшей следственно-оперативной группой на месте происшествия были обнаружены следы лошади и повозки. Пройдя по следам, полицейские обнаружили в ограде одного из жилых домов восемь украденных мешков с зерном. Хозяйка жилища сказала, что проживает с 40-летним сыном, но его нет дома.



На следующий день участковый уполномоченный полиции задержал мужчину в соседнем селе.



Со слов подозреваемого, похищенным зерном он планировал кормить личный скот.



Сельчанин не работает, ранее судим за кражу и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

