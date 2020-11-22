 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

20 ноября

Популярное

Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот

Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступника выдали следы лошади и повозки

Утром 19 ноября в полицию Кабанского района Бурятии поступило сообщение о краже от управляющего животноводческой фермой. Ночью неизвестный выломал доски в ангаре и украл оттуда 400 килограммов зерна.

Прибывшей следственно-оперативной группой на месте происшествия были обнаружены следы лошади и повозки. Пройдя по следам, полицейские обнаружили в ограде одного из жилых домов восемь украденных мешков с зерном. Хозяйка жилища сказала, что проживает с 40-летним сыном, но его нет дома.

На следующий день участковый уполномоченный полиции задержал мужчину в соседнем селе.

Со слов подозреваемого, похищенным зерном он планировал кормить личный скот.

Сельчанин не работает, ранее судим за кражу и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Общество, 22.11.2020
Преступника выдали следы лошади и повозки
По мотивам советских фильмов: Танцоры сняли видео на улицах Улан-Удэ
По мотивам советских фильмов: Танцоры сняли видео на улицах Улан-Удэ
Общество, 22.11.2020
Танцевальный ролик понравился пользователям Сети
В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта
В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта
Общество, 22.11.2020
Автобус уже пользуется популярностью среди пассажиров
В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
Общество, 22.11.2020
Много лет девочка страдала болями в животе
«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
Общество, 22.11.2020
Пользователи Сети обсуждают видео, снятое в период запрета массовых мероприятий
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Общество, 22.11.2020
У преступника беременная жена и маленький ребёнок
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
Общество, 22.11.2020
На помощь беременной подоспели полицейские
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Общество, 22.11.2020
«Мы должны одержать победу!», - призывает бизнесмен
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
Общество, 22.11.2020
За несколько дней до этого он совершил ещё одну кражу
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Общество, 22.11.2020
Как знаменитые «Всадники» обрели вторую жизнь
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года

Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Общество, 21.11.2020
Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в номинации «Лучший лидер»

В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество, 21.11.2020
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^