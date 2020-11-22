Преступника выдали следы лошади и повозки
Утром 19 ноября в полицию Кабанского района Бурятии поступило сообщение о краже от управляющего животноводческой фермой. Ночью неизвестный выломал доски в ангаре и украл оттуда 400 килограммов зерна.
Прибывшей следственно-оперативной группой на месте происшествия были обнаружены следы лошади и повозки. Пройдя по следам, полицейские обнаружили в ограде одного из жилых домов восемь украденных мешков с зерном. Хозяйка жилища сказала, что проживает с 40-летним сыном, но его нет дома.
На следующий день участковый уполномоченный полиции задержал мужчину в соседнем селе.
Со слов подозреваемого, похищенным зерном он планировал кормить личный скот.
Сельчанин не работает, ранее судим за кражу и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Общество, Фото:
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