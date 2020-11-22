 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

20 ноября

Популярное

Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов

Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Общество,  Фото:pixabay.com
У преступника беременная жена и маленький ребёнок

В феврале 2019 года улан-удэнец на автомобиле подъехал к гаражу, расположенному в гаражном кооперативе, где с помощью металлического прута, отогнул ригель навесного замка. Мужчина проник внутрь. В подполье он обнаружил огнестрельное оружие, в том числе самозарядный карабин Симонова НМ 456 с оптическим прицелом, комплектующие к оружию, боеприпасы и взрывчатое вещество.

Горожанин забрал оружие и комплектующие к нему и сложил его в машину.

Помимо этого, мужчина обвинялся органами предварительного следствия в ряде краж из гаражей, совершенных совместно с приятелями в марте 2019 года.

С обвиняемым на стадии предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд квалифицировал его действия как хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ; а также он предстал перед судом за две кражи.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл по всем фактам преступлений полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принятие мер по заглаживанию вреда и добровольной выдаче похищенного имущества в ходе следствия, молодой возраст, наличие на иждивении супруги, находящейся в состоянии беременности, наличие малолетнего ребёнка, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
кража суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
Общество, 22.11.2020
На помощь беременной подоспели полицейские
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Общество, 22.11.2020
«Мы должны одержать победу!», - призывает бизнесмен
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
Общество, 22.11.2020
За несколько дней до этого он совершил ещё одну кражу
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Общество, 22.11.2020
Как знаменитые «Всадники» обрели вторую жизнь
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года

Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Общество, 21.11.2020
Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в номинации «Лучший лидер»

В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество, 21.11.2020
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Постановку «Аламжи» критики театральной премии посмотрели в октябре этого года
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
Общество, 21.11.2020
Церемония прощания прошла в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
Общество, 21.11.2020
В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Общество, 21.11.2020
Сегодня состоялась церемония прощания с Леонидом Потаповым
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
Общество, 21.11.2020
Кабинету спортивной медицины Гусиноозерской больницы подарили велосипед  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^