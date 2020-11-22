У преступника беременная жена и маленький ребёнок
В феврале 2019 года улан-удэнец на автомобиле подъехал к гаражу, расположенному в гаражном кооперативе, где с помощью металлического прута, отогнул ригель навесного замка. Мужчина проник внутрь. В подполье он обнаружил огнестрельное оружие, в том числе самозарядный карабин Симонова НМ 456 с оптическим прицелом, комплектующие к оружию, боеприпасы и взрывчатое вещество.
Горожанин забрал оружие и комплектующие к нему и сложил его в машину.
Помимо этого, мужчина обвинялся органами предварительного следствия в ряде краж из гаражей, совершенных совместно с приятелями в марте 2019 года.
С обвиняемым на стадии предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд квалифицировал его действия как хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ; а также он предстал перед судом за две кражи.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл по всем фактам преступлений полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принятие мер по заглаживанию вреда и добровольной выдаче похищенного имущества в ходе следствия, молодой возраст, наличие на иждивении супруги, находящейся в состоянии беременности, наличие малолетнего ребёнка, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Общество, Фото:
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