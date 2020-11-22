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В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка

В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
На помощь беременной подоспели полицейские

Беременная 18-летняя пассажирка летела рейсом «Мама-Иркутск». В полёте ей неожиданно стало плохо. После посадки самолёта, пассажирка присела на скамейку в терминале, где стала кричать от сильной боли.

На помощь женщине пришли дежурившие в здании полицейские.

- Начальник дежурной смены Святослав Маслов оперативно привёл медицинского работника и помог транспортировать будущую мать в мединский пункт, расположенный в здании международных авиалиний. До приезда скорой помощи инспектор специализированного отдела по охране общественного порядка Оксана Савинова оказывала девушке психологическую поддержку. Инспекторы СООП Константин Петинев, Павел Власов, Армэн Торосян организовали беспрепятственное прохождение врачей к роженице, а также её бережное доставление в карету скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Впоследствии пассажирка благополучно родила девочку. Сейчас мать и ребёнок находятся в медицинском учреждении, чувствуют себя хорошо.



Иркутская область
 
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