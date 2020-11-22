За несколько дней до этого он совершил ещё одну кражу
19 ноября в УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление о попытке грабежа от 31-летней сотрудницы магазина детских игрушек. Продавец заметила, что несовершеннолетний посетитель выходит из торговой точки с набитым рюкзаком, хотя покупок он не совершал.
Заподозрив молодого человека в краже, женщина попросила его вернуться. Однако клиент лишь ускорил шаг, а потом и вовсе попытался скрыться. Школьника задержали и затем передали прибывшему наряду полиции охранники торгового центра.
Дознавателем установлено, что 17-летний улан-удэнец, действительно, причастен к краже в магазине. Горожанин нашёл отделы в торговом зале, которые не охватывают камеры видеонаблюдения, после чего похитил и сложил в рюкзак азбуку и детский комбинезон. С украденным он направился к выходу. Ущерб составил пять тысяч рублей.
По словам подростка, имущество он планировал продать, чтобы выручить деньги на собственные расходы.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что сейчас он привлекается к уголовной ответственности за кражу из магазина цифровой техники, совершённую несколько дней назад.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал, из малообеспеченной семьи. Он будет поставлен на профилактический учёт в ПДН.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
Общество, Фото:
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