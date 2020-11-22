В Улан-Удэ сегодня днём до -6 градусов

Днём ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по южному Прибайкалью -6,-11, днём -2,-7, местами -11,-16.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -13,-15, днём -4,-6.
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