Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»



Первый президент республики Леонид Потапов





Первый президент республики Леонид Потапов скончался 12 ноября в возрасте 86 лет.

- Уважаемые Алексей Леонидович, Татьяна Леонидовна, уважаемые близкие, родственники Леонида Васильевича. Я искренне сочувствую вам, для вас это уход близкого человека, а для республики это уход человека, который стоял у формирования Республики Бурятия в новых реалиях, новых условиях. Самое тяжёлое время, когда распался СССР, когда формировалась новая Россия, когда формировалась новая действительность, новая жизнь, у руля республики стоял Леонид Васильевич, - выразил соболезнования глава Бурятии Алексей Цыденов.Он отметил, что 90-е – «это были самые тяжёлые времена».- И то, что весной у нас было закрытие на месяц, сейчас на две недели, мы видим, как людям сейчас тяжело, но это всё временные вещи. В 90-е годы предприятия закрывались навсегда, в 90-е годы совсем была другая ситуация, стоял вопрос о реальном физическом голоде, о том, что люди не могли в принципе определить своё будущее, своё настоящее. И в этих непростых условиях Леонид Васильевич справился, заложил основы, была сформирована Конституция Республики Бурятия, вся законодательная структура республики. И мы сейчас живём в республике, основа которой заложена при руководстве Леонида Васильевича. Уважаемые близкие, уважаемые земляки, выражаю искреннюю благодарность тому труду, который сделал Леонид Васильевич, и признание его деятельности. Скорблю вместе с вами, - сказал Алексей Цыденов.