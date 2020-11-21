В Бурятии больнице вручили необычный подарок

Общество, Фото: Республиканский врачебно-физкультурный диспансер

Кабинету спортивной медицины Гусиноозерской больницы подарили велосипед



Главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава Бурятии Ярослав Шубин вручил кабинету спортивной медицины Гусиноозерской центральной больницы необычный подарок – велосипед.



На вручении присутствовали врач кабинета спортивной медицины Ирина Ладченко и исполняющий обязанности главного врача больницы Игорь Песков. «Это очень приятный подарок. Благодарю диспансер и главного врача Ярослава Леонидовича», - поделилась с «Байкал-Daily» Ирина Павловна.



«Надеемся, что Ирина Павловна Ладченко, врач кабинета спортивной медицины, непременно примет участие в ежегодном велопробеге «Километры Победы» в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в аккаунте Гусиноозерской больницы в Instagram.

