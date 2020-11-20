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Национальный оркестр Бурятии отмечает 80-летие

Национальный оркестр Бурятии отмечает 80-летие
Общество, 
Коллектив готовит праздничный онлайн-концерт в декабре

Национальный оркестр Бурятии отмечает 80-летие. Это уникальный, профессиональный, единственный в своем роде коллектив с богатой историей, берущей начало от Первой декады бурят-монгольского искусства в Москве 1940 года.

- Произведения в исполнении оркестра, как признаются профессионалы и зрители, окрыляют, вдохновляют и будоражат. Во многом, это благодаря оригинальному звучанию национальных инструментов: в составе оркестра представлены инструменты бурят-монголов, а также корейского, тибетского, казахского и китайского происхождения. Именно подобное заимствование и органичное слияние звуков с разных уголков Азии слилось, что называется, в неповторимое звучание, - отмечают в театре «Байкал».

Репертуар, который исполняет оркестр разнообразен – это и произведения бурятских и монгольских композиторов, бурятские народные песни, музыкальные обработки, классика и даже интерпретации саундтреков из популярных фильмов и сериалов. «Оркестр находится на пути постоянного поиска нового звучания, экспериментов и роста. Как следствие, репертуар и возможности музыкантов расширяются», - добавили в театре.

На базе музыкантов оркестра на сегодняшний день созданы и камерные группы - ансамбль ятагисток «Эрдэни ятаг» и группа «Daida».

Руководят оркестром музыкальный руководитель, композитор – Галмандах Баттулга, главный дирижёр - заслуженный деятель искусств Бурятии Жаргал Токтонов.

К своему юбилею коллектив готовит ряд мероприятий, в том числе и праздничный онлайн-концерт в декабре.
оркестр юбилей
 
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