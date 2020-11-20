Cотрудник МЧС из Бурятии рассказал про конец «Александрова»

- Конец «Александрова» представляет из себя веревку 15-20 метров. Если мы видим человека в воде, необходимо бросить ему конец с поплавками, сама петля остается в руке. Тонущий хватается за поплавки, надевает на себя петлю, другой - подтягивает его к берегу. Спасательный жилет может обеспечить безопасность рыбака не только в летний период, но и зимой. В случае провала под лед, человек в спасжилете остается на плаву. Спасательный круг бросают в зону досягаемости пострадавшего, - поделился он.





<br />

Старший государственный инспектор по маломерным судам группы патрулирования № 3 ГУ МЧС России по Бурятии Петр Чистяков продемонстрировал превентивные средства спасения – конец «Александрова», спасательный жилет и спасательный круг.Спасатели призывают граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем, быть бдительными к окружающим и усилить контроль за детьми. Оставшиеся без присмотра взрослых, дети зачастую отправляются к водоемам. Так, трагический случай, унесший жизнь ребенка, произошел год назад на озере Гусиное.