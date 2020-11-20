Устанавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги
В Бурятии в период ледостава инспекторы ГИМС патрулируют реки и озёра в усиленном режиме.
- Профилактические мероприятия проводятся ежедневно и направлены на предотвращение гибели людей. Особое внимание уделяется излюбленным местам для подледной рыбалки. Работа проводится и с жителями населенных пунктов прибрежных зон, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Устанавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги. Сотрудники МЧС России предупреждает население: выходить на осенний лед опасно, на водоёмах идет ледостав в виде заберегов и шуги.
С начала ноября уже зарегистрировано два происшествия, связанных с провалом людей под лед из-за пренебрежения правилами безопасности. Оба случая произошли в Кабанском районе Бурятии, один человек погиб.
- Во время становления ледового покрова толщина льда на водоёмах неоднородная, в большинстве случаях - опасная для человека. На его толщину влияют подводные камни, подземные ключи, а также растительность, произрастающая на дне. Непрочный лёд в районе устьев ручьев и рек, в местах слива сточных вод, - предупреждает главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.
В Бурятии в усиленном режиме патрулируют реки
Общество, Фото:
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