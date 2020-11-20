Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии
В МВД Бурятии торжественно наградили волонтёров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
- Лучшим поисковикам вручены благодарности министра внутренних дел по Бурятии за содействие в выполнении возложенных на органы внутренних дел задач и активную жизненную позицию, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Так, 5 октября в Улан-Удэ без вести пропал 12-летний мальчик. Он неоднократно уходил, поэтому мог находиться в любом районе города. К поискам были привлечены волонтёры «Лиза Алерт». Спустя два дня мальчика нашли добровольцы и передали сотрудникам полиции.
Поздним вечером 7 октября в Прибайкальском районе пропал 18-летний молодой человек. Волонтёры присоединились к поискам пропавшего.
Спустя десять дней в лесу, недалеко от села Загорушка, они нашли тело парня.
Врио начальника управления уголовного розыска МВД по Бурятии Чингис Цыренжапов вручил награды и поблагодарил волонтёров за неравнодушие.
В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»
Общество, Фото:
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