В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии



В МВД Бурятии торжественно наградили волонтёров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



- Лучшим поисковикам вручены благодарности министра внутренних дел по Бурятии за содействие в выполнении возложенных на органы внутренних дел задач и активную жизненную позицию, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Так, 5 октября в Улан-Удэ без вести пропал 12-летний мальчик. Он неоднократно уходил, поэтому мог находиться в любом районе города. К поискам были привлечены волонтёры «Лиза Алерт». Спустя два дня мальчика нашли добровольцы и передали сотрудникам полиции.



Поздним вечером 7 октября в Прибайкальском районе пропал 18-летний молодой человек. Волонтёры присоединились к поискам пропавшего.



Спустя десять дней в лесу, недалеко от села Загорушка, они нашли тело парня.



Врио начальника управления уголовного розыска МВД по Бурятии Чингис Цыренжапов вручил награды и поблагодарил волонтёров за неравнодушие.





