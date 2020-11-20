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В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»

В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии

В МВД Бурятии торжественно наградили волонтёров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Лучшим поисковикам вручены благодарности министра внутренних дел по Бурятии за содействие в выполнении возложенных на органы внутренних дел задач и активную жизненную позицию, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Так, 5 октября в Улан-Удэ без вести пропал 12-летний мальчик. Он неоднократно уходил, поэтому мог находиться в любом районе города. К поискам были привлечены волонтёры «Лиза Алерт». Спустя два дня мальчика нашли добровольцы и передали сотрудникам полиции.

Поздним вечером 7 октября в Прибайкальском районе пропал 18-летний молодой человек. Волонтёры присоединились к поискам пропавшего.

Спустя десять дней в лесу, недалеко от села Загорушка, они нашли тело парня.

Врио начальника управления уголовного розыска МВД по Бурятии Чингис Цыренжапов вручил награды и поблагодарил волонтёров за неравнодушие.


волонтеры МВД Бурятии
 
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