В Иркутской области МЧС переживает за детей, гуляющих у рек

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ребятишки рискуют жизнью, играя на берегу озера или реки



На водоёмах Иркутской области продолжается становление льда. В этот период межведомственные патрульные группы, куда входят инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники полиции, а также представители администраций муниципальных образований, ведут усиленную работу. Они выявляют детей на берегах водоёмов без родителей.



- В этом году во время патрулирований берегов водохранилищ, рек и озёр были выявлены 244 ребёнка, находящихся без присмотра взрослых, 20 из них - в осенний период. Их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов детей. Отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых – самая частая причина трагедий на водоёмах. Находясь в потенциально опасном месте, ребёнок, увлёкшись игрой, или от банального любопытства забывает о том, что вода представляет опасность. Дети, как правило, не могут адекватно оценить обстановку и предпринять правильные действия при возникновении риска для жизни, - предупредил Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.



В потенциально опасных местах и местах выхода людей на лёд выставляются запрещающие знаки и информационные аншлаги. С начала ледостава на территории Иркутской области выставлено 117 таких предупреждающих знаков.



В выходные дни межведомственные группы в усиленном составе выходят в патрулирование с целью предотвратить происшествия с участием детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

