26 ноября и 1 декабря изменится расписание поездов № 6371 №6375
В Бурятии пригородные поезда сообщением Новый Уоян – Северобайкальск и Кюхельбекерская – Новый Уоян будут курсировать по временному расписанию. Изменения в графике движения 26 ноября и 1 декабря произойдут в связи с поведением ремонтных работ на перегоне Холодный – Кичера.
Так, пригородный поезд № 6371 «Новый Уоян – Северобайкальск» 26 ноября и 1 декабря отправится в рейс позже на 1 час 30 минут, в 7:40. На конечную станцию прибудет в 11:25.
Пригородный поезд №6375 «Кюхельбекерская - Новый Уоян» 26 декабря со станции Кюхельбекерская отправится на 1 час 30 минут позже, в 6:20. На станцию Новый Уоян прибудет в 7:30. Время указано местное. Об этом сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания.
Напомним, что 13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы. В новом расписании предусмотрено изменение существующих маршрутов. По информации ВСЖД, поезд № 347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск. Поезд № 361/362 «Иркутск – Наушки» будет назначается через день. В другие дни этот состав под номером 162/161 (с апреля 2021 года – № 122/121) будет следовать по маршруту Иркутск – Улан-Удэ.
На севере Бурятии электрички поедут по временному графику
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