В Бурятии подросток купил машину и ездил на ней

Также на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оштрафовали шесть матерей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «Хоринск-инфо» уточняет, что трём нерадивым матерям внесено предупреждение.







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Подросток из Хоринского района Бурятии так мечтал сесть за руль, что самостоятельно купил машину. Молодому человеку ещё нет 18 лет, но он ездил за рулём автомобиля. Однако юного водителя остановили сотрудники ГИБДД.Протоколы в отношении несовершеннолетнего были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает группа «Хоринск-инфо».- По линии ГИБДД рассмотрены протоколы в отношении несовершеннолетнего М., купившего автомобиль и управлявшего им без прав, - говорится в сообщении.Подросток был привлечён по нескольким статьям. За езду без водительских прав ему выписан штраф в пять тысяч рублей. За управлением автомобилем без госномеров – ещё пять тысяч. За установку заведомо ложных знаков – 2,5 тысячи рублей.