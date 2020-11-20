Иркутская область готовится к Году Байкала

В план мероприятий включено 160 предложений



В Иркутской области обсудили план мероприятий проведению Года Байкала. В проект мероприятий вошли 160 предложений. Первое заседание организационного комитета провёл губернатор Игорь Кобзев.



- План мероприятий по подготовке и проведению Года Байкала составлен на основании предложений, поступивших от органов исполнительной власти Иркутской области, территориальных федеральных органов, общественных организаций, бюджетных учреждений, коммерческих, экологических, общественных организаций, - доложила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.



Проект включает в себя несколько тематических блоков: подготовка предложений - законодательных инициатив, направленных на решение экологических и социально-экономических вопросов Центральной экологической зоны Байкальской природной территории; снижение негативного воздействия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; создание инфраструктуры в Центральной экологической зоне (строительство дорог, перехватывающие парковки); реализация природоохранных мероприятий, в том числе лесовосстановление; туризм; формирование экологической культуры, экопросвещение; рекламно-имиджевый блок.



Игорь Кобзев подчеркнул, что при проведении Года Байкала важно уделить большое внимание мероприятиям, направленным на сохранение природного наследия.



- Задачи сохранения озера Байкал являются для всех нас приоритетными. Именно поэтому я выступил с предложением провести Год Байкала в регионе в 2021 году. При подготовке нам важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие, - заявил Игорь Кобзев.



Окончательный план мероприятий по подготовке и проведению Года Байкала в Иркутской области в следующем году будет представлен 1 декабря, сообщили в пресс-службе областного правительства.

