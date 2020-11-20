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Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем

Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Стефания означает «венок» или «диадема»

Рождение девочки, которой дали необычное имя, зарегистрировали работники Красночикойского отдела ЗАГС Забайкальского края. Ребёнка назвали Стефания. Летом в Карымском районе двух новорожденных с таким же именем зарегистрировали в один день.

Имя Стефания пришло в русский язык из древней Греции, где существует мужское имя Стефан. Оно означает «венок» или «диадема». Значение имени Стефания – такое же, как и у мужского имени.

Девочка, которую назвали Стефанией, родилась у Сергея и Анны из села Верхний Шергольдждин Красночикойского района. В этой дружной семье уже есть двое детей, названные не менее красивыми именами – Данил и Лилия. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Забайкальский край новорожденные имена
 
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