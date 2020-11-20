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Иркутская зоогалерея мечтает построить город енотов

Иркутская зоогалерея мечтает построить город енотов
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
От енотов чаще всего отказываются их владельцы и сдают в зоопарк

В Иркутской зоогалерее пояснили, почему у них так много енотов – зверьки живут в обоих филиалах, к тому же целыми группами. Как оказалось, от еноты оказались вторыми по популярности в списке экзотических «отказников», вслед за красноухими черепахами. Хотя когда-то за енотами «охотились» их заводчики, мечтая заполучить себе такого домашнего питомца за любые деньги.

Сотрудники зоопарка признаются, что уже года два они не принимают этих зверьков. Это обусловлено их скверным характером, агрессией. К тому же, как отмечают специалисты, они плохо уживаются между собой, тем более в группах. «А для индивидуального содержания у нас, увы, места нет. Так что иметь дело с енотами, которых вырастил кто-то другой - очень сомнительное и довольно опасное удовольствие», - поделились сотрудники зоогалереи.

- Когда-нибудь, если зоопарк на «Фортуне» будет достроен, мы отдадим этим интересным (не для домашнего содержания) зверькам большущий вольер и сделаем там настоящий енотий город, а пока понаблюдать за ними можно в более стеснённых условиях, зато близко и сразу в двух местах, - поделились планами с подписчиками своей группы в соцсети сотрудники зоопарка.

Также они отметили, что в природе еноты одни из самых пластичных, в плане требований к условиям обитания, животных. Они успешно приспосабливаются и к очень большому диапазону температур - живут в разном климате, и к различным источникам пищи (отлично выживают на банальных помойках).

- Так что ни в какую спячку у нас в зоопарке эти звери не впадают, даже живущие на улице (хотя могли бы при недостатке еды) и активны круглый год, - заключили в зоогалерее.



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