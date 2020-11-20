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В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной

В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор выявил нарушения норм питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщило о результатах проверок обеспеченности качественным горячим питанием школьников начальных классов.

- Проводились лабораторные исследования готовых блюд, а также продовольственного сырья, поступающего в организованные детские коллективы. Так, за девять месяцев текущего года при исследованиях выявилось, что удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по калорийности, составил более 5%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям все отобранные пробы готовых блюд соответствовали гигиеническим требованиям.

Были выявлены нарушения по организации питания: несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, невыполнение норм питания и др.

По всем фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц применялись меры административного воздействия.
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