Роспотребнадзор выявил нарушения норм питания в школах
Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщило о результатах проверок обеспеченности качественным горячим питанием школьников начальных классов.
- Проводились лабораторные исследования готовых блюд, а также продовольственного сырья, поступающего в организованные детские коллективы. Так, за девять месяцев текущего года при исследованиях выявилось, что удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по калорийности, составил более 5%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
По микробиологическим показателям все отобранные пробы готовых блюд соответствовали гигиеническим требованиям.
Были выявлены нарушения по организации питания: несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, невыполнение норм питания и др.
По всем фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц применялись меры административного воздействия.
В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной
Общество, Фото:
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