В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной

Роспотребнадзор выявил нарушения норм питания в школах



Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщило о результатах проверок обеспеченности качественным горячим питанием школьников начальных классов.



- Проводились лабораторные исследования готовых блюд, а также продовольственного сырья, поступающего в организованные детские коллективы. Так, за девять месяцев текущего года при исследованиях выявилось, что удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по калорийности, составил более 5%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



По микробиологическим показателям все отобранные пробы готовых блюд соответствовали гигиеническим требованиям.



Были выявлены нарушения по организации питания: несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, невыполнение норм питания и др.



По всем фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц применялись меры административного воздействия.

