В Иркутске расчищают русло реки Ушаковки

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Реку очистят от устья до СНТ «Просвещение»



В Иркутске приступили к мероприятиям по расчистке и руслорегулированию реки Ушаковки. 19 ноября ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. Как доложил представитель подрядной организации, уже расчищена территория около 100 метров. Работы начали в устье реки, протяженность участка составит 1,9 км.



- Эти мероприятия было необходимо провести уже давно. Иркутяне помнят, чем обернулось резкое повышение уровня воды в этой реке. Были затоплены городские территории площадью порядка четырехсот гектаров. В зону подтопления попали жилые районы с численностью населения около трёх тысяч человек, – подчеркнул Руслан Болотов. – Чтобы ситуация не повторилась, реализуем этот важный проект совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. Сейчас важно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.



С начала работ на специальные площадки было вывезено более 3000 тонн грунта и гравия. Большая часть этого материала будет использована в дальнейшем при реализации проектов, в том числе по берегоукреплению.



Проект по расчистке и руслорегулированию реки Ушаковки будет реализовываться в 2 этапа. Первый этап рассчитан на 4 года, будет очищено русло от устья до СНТ «Просвещение». Общее финансирование работ составляет 82 млн руб. Средства выделяются из областного бюджета в рамках федеральной программы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



