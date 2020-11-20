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В Иркутске расчищают русло реки Ушаковки

В Иркутске расчищают русло реки Ушаковки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Реку очистят от устья до СНТ «Просвещение»

В Иркутске приступили к мероприятиям по расчистке и руслорегулированию реки Ушаковки. 19 ноября ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. Как доложил представитель подрядной организации, уже расчищена территория около 100 метров. Работы начали в устье реки, протяженность участка составит 1,9 км.

- Эти мероприятия было необходимо провести уже давно. Иркутяне помнят, чем обернулось резкое повышение уровня воды в этой реке. Были затоплены городские территории площадью порядка четырехсот гектаров. В зону подтопления попали жилые районы с численностью населения около трёх тысяч человек, – подчеркнул Руслан Болотов. – Чтобы ситуация не повторилась, реализуем этот важный проект совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. Сейчас важно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.

С начала работ на специальные площадки было вывезено более 3000 тонн грунта и гравия. Большая часть этого материала будет использована в дальнейшем при реализации проектов, в том числе по берегоукреплению.

Проект по расчистке и руслорегулированию реки Ушаковки будет реализовываться в 2 этапа. Первый этап рассчитан на 4 года, будет очищено русло от устья до СНТ «Просвещение». Общее финансирование работ составляет 82 млн руб. Средства выделяются из областного бюджета в рамках федеральной программы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск река
 
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