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Скончался выдающийся бурятский учёный-исследователь

Скончался выдающийся бурятский учёный-исследователь
Общество, 
Вклад Дашинимы Дугарова в науку и культуру республики неоценим

На 93-м году ушёл из жизни выдающийся бурятский учёный-исследователь Дашинима Санжиевич Дугаров, сообщили в минкультуры республики.

Дашинима Дугаров – учёный-исследователь, профессор, доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России и Бурятии, лауреат государственной премии Республики Бурятия, член Союза композиторов России, фольклорист, музыковед, этнограф, член международной организации «Европейский семинар по этномузыкологии» (ESEM), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР.

Д.С. Дугарову принадлежит множество трудов по изучению бурятского музыкального фольклора. В ходе фольклорных экспедиций он записал сотни народных напевов, положил начало научному изучению бурятских народных песен. Научно-исследовательская деятельность его многогранна. Ряд работ относится к этномузыковедению, к музыкальной этнографии, культурологии, истории, религиоведению, этнохореографии. В круг его фольклорных интересов попали области Горного Алтая, Тувы, Якутии, Хакасии и Монголии, что дало почву для сравнения бурятской песенности и других народов.

По его инициативе при кафедре фольклора института культуры (ныне ВСГИК) были открыты этнологическое отделение, а затем диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по этнологии и фольклору, который он возглавлял до его закрытия в 2001 г.

Книги Дашинимы Санжиевича «Бурятские народные песни. Песни хори бурят», «Бурятские народные песни. Песни селенгинских бурят», «Бурятские народные песни. Песни западных бурят», «Исторические корни белого шаманства: на материале обрядового фольклора бурят», «О музыке эхирит-булагатского эпоса», «Бурятский героический эпос» стали основополагающими исследованиями в области изучения бурятского музыкального фольклора.

Вклад Дашинимы Санжиевича Дугарова в отечественную науку и культуру Бурятии неоценим.

Глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Дашинимы Санжиевича Дугарова выразили министерство культуры РБ, руководители республиканских учреждений культуры и образования, совет руководителей органов управления культурой муниципальных образований республики и творческие союзы Бурятии.


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