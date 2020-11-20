Музей не будет работать до конца ноября
Знаменитый Байкальский музей, находящийся в Листвянке, временно приостановил свою работу. Мера принята в целях борьбы с распространением коронавируса.
- Байкальский музей прекращает прием посетителей с 20 до 30 ноября с последующим уточнением дальнейшего режима работы, - говорится в официальном сообщении учреждения.
Справка:
Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году. Музей исследует особенности эволюции экосистемы озера Байкал.
Здесь есть установка из 40 аквариумов, связанных системой проточной воды с озером Байкал, дендропарк для исследования редких и исчезающих видов сосудистых растений Прибайкалья.
Были созданы экспозиции «Байкал в режиме реального времени», «Живой мир Байкала под микроскопом», «История подводных исследований Байкала» и др. В 2012 году в Байкальский музей привезен из Калининграда глубоководный обитаемый аппарат «Пайсис-11», исследовавший глубины Байкала в конце 70-х - начале 90-х годов прошлого столетия. Была открыта мемориальная экспозиция «Пайсис - 11».
Помимо научной, музей занимается просветительской деятельностью с помощью экспозиций, семинаров, курсов повышения квалификации для учителей и пр.
Байкальский музей в Листвянке приостановил работу из-за ковида
Общество, Фото:
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