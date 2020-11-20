Юрию Дудю рассказали о «незакончившихся 90-х» от Читы до Улан-Удэ

Гостем Дудя стал фотограф Дмитрий Марков



Известный российский фотограф Дмитрий Марков, исследующий страну за пределами больших городов, стал очередным гостем в передаче Юрия Дудя от 18 ноября. В интервью Марков рассказал о Забайкалье, где, по его мнению, 90-е не заканчивались.



Вначале он рассказал о громком случае, когда в Хилке подростки напали на отдел полиции, чтобы вызволить своего товарища.



- Когда я в последний раз ездил в Забайкалье, там толпа пацанов из коррекционного интерната просто разнесли камнями, арматурой отделение полиции. Забирали своего кореша, которого там в отделение посадили. Разнесли отделение. Там все голову ломали над тем, что делать, потому что их не привлечь, они несовершеннолетние. Но и спускать как бы такое. Мы с журналистом проникли вечером к ним, когда администрация ушла, через футбольное поле пролезли. Позвали старших и поговорили с ними немножко, - поведал Дмитрий Марков.



Возраст этих старших – от 15 до 17 лет. Фотографа удивило спокойное, даже вежливое поведение подростков.



- Что мне запомнилось: я думал, они начнут пальцы загибать, дурачиться, но они достаточно так спокойно держались, вежливо я бы даже сказал. Объяснили, что перед этим пытались без конфликта договориться, чтобы отдали их кореша. Потом уже в качестве крайней меры схватились за камни, дубины, - добавил он.



Именитый фотограф отметил, что подростки в будущем не видят себя, кроме армии или преступности.



- Минут 15 мы разговаривали о будущем вообще, об их жизни, опять же скажу, наверное, это связано с регионом: нигде, кроме армии либо преступности они себя не видят. Я думаю, на Дальнем Востоке – короче, за Уралом это действительно две возможности, - продолжил Марков.



Журналист Юрий Дудь спросил, является ли Забайкалье своеобразной машиной времени.



- Ну, да, там места есть, где, мне кажется, 90-е не заканчивались. Я как-то ехал из Читы в Улан-Удэ и останавливался в небольших городах по железной дороге. Там есть такое место, я зашёл в новости, посмотрел, там каждый год убивают «смотрящего» какими-то изощрёнными способами. Последний раз его застрелили, потому что они напали на вагон с военными. Они напали на них по пьяной лавке, а у тех инструкция — они их застрелили всех. И ты читаешь это в новостях, а там это как бы норма, - говорит Дмитрий Марков в ходе интервью.



Рассказал он и о встреченном ими пьяном таксисте в Забайкалье. «Нас вёз пьяный таксист, прямо в дымину пьяный. Этот эпизод наш пишущий журналист включил в репортаж, он как бы дополнил описание места, куда мы направлялись», - поясняет фотограф.



- И ты нормально себя чувствовал? – задал ему вопрос Дудь.



- Ну, просто в такие моменты ты отпускаешь как бы. А че делать? Пешком идти? Пешком выйти на улицу – там у тебя не меньше шансов как бы на какую-то трагедию. Так хоть это быстро пройдёт, - резюмировал гость передачи.

