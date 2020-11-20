В улан-удэнском СИЗО прошёл День правовой помощи

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Подростки получили бесплатную правовую консультацию



В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошёл день правовой помощи несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осуждённым.



В правовом консультировании несовершеннолетних приняли участие временно исполняющий обязанности помощника начальника УФСИН России по Бурятии по соблюдению прав человека в УИС Зоригто Цыренбазаров, помощник начальника УФСИН по правовой работе Светлана Попова, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Ирина Маленкова.



- Несовершеннолетние получили бесплатную правовую консультацию по вопросам оказания правовой помощи, в сфере социальной поддержки, а также по вопросам личного характера посредством видеосвязи. Также были проведены профилактические беседы, разъяснены права и обязанности, порядок содержания в следственном изоляторе, порядок отбывания наказания в воспитательных колониях, - сообщили в УФСИН по Бурятии.







