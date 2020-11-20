Подростки получили бесплатную правовую консультацию
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошёл день правовой помощи несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осуждённым.
В правовом консультировании несовершеннолетних приняли участие временно исполняющий обязанности помощника начальника УФСИН России по Бурятии по соблюдению прав человека в УИС Зоригто Цыренбазаров, помощник начальника УФСИН по правовой работе Светлана Попова, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Ирина Маленкова.
- Несовершеннолетние получили бесплатную правовую консультацию по вопросам оказания правовой помощи, в сфере социальной поддержки, а также по вопросам личного характера посредством видеосвязи. Также были проведены профилактические беседы, разъяснены права и обязанности, порядок содержания в следственном изоляторе, порядок отбывания наказания в воспитательных колониях, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО прошёл День правовой помощи
Общество, Фото:
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