Бурятия споёт гимн республики в честь его автора

Стартовал песенный флешмоб, посвящённый Дамбе Жалсараеву



5 декабря исполнится 95 лет со дня рождения народного поэта Бурятии Дамбы Зодбича Жалсараева. В честь юбилея автора гимна республики пройдёт флешмоб «Поём гимн Бурятии вместе».



Присоединиться к акции могут все желающие, для этого необходимо спеть гимн Бурятии, записать исполнение на видео и отправить видеозапись на электронную почту gimnbur03@mail.ru.



Приём видеозаписей продлится до 30 ноября. Из этих роликов смонтируют общий клип, на котором все участники, вместе споют гимн республики. Презентация видео состоится 4 декабря в национальной библиотеке Бурятии в рамках мероприятий, посвящённых юбилею Дамбы Жалсараева, а также на телеканале АТВ. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение 0+

