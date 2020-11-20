Стартовал песенный флешмоб, посвящённый Дамбе Жалсараеву
5 декабря исполнится 95 лет со дня рождения народного поэта Бурятии Дамбы Зодбича Жалсараева. В честь юбилея автора гимна республики пройдёт флешмоб «Поём гимн Бурятии вместе».
Присоединиться к акции могут все желающие, для этого необходимо спеть гимн Бурятии, записать исполнение на видео и отправить видеозапись на электронную почту gimnbur03@mail.ru.
Приём видеозаписей продлится до 30 ноября. Из этих роликов смонтируют общий клип, на котором все участники, вместе споют гимн республики. Презентация видео состоится 4 декабря в национальной библиотеке Бурятии в рамках мероприятий, посвящённых юбилею Дамбы Жалсараева, а также на телеканале АТВ. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
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Бурятия споёт гимн республики в честь его автора
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