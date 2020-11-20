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Футболисты Бурятии отправились на чемпионат в Сочи

Футболисты Бурятии отправились на чемпионат в Сочи
Общество,  Фото:пресс-служба ФК «Бурятия»
Команда будет играть в группе «А»

19 ноября сборная Бурятии по футболу вылетела на финальный этап всероссийских соревнований «Чемпионат по футболу III дивизиона», который будет проходить в городе Сочи. В результате жеребьёвки команда республики попала в группу «А». Также группу представляют команды: «Ноглики» (п. Ноглики, Сахалинская область), «Росич» (г. Москва), «СтавропольАгроСоюз» (с. Ивановское, Ставропольский край), «СШ Сергиев Посад» (г. Сергиев Посад).

Матчи с участием сборной пройдут 22 ноября (ФК «Росич»), 24 ноября (ФК «Ноглики»), 25 ноября (СШ «Сергиев Посад»), и 27 ноября («СтавропольАгроСоюз»).

Состав команды

Вратари:
1. Киселёв Владимир
2. Кармин Алексей
3. Вараксин Николай

Защитники:
4. Васильев Александр
5. Ванжилов Нанзат
6. Махов Дмитрий
7. Коробельников Никита
8. Иванов Кирилл
9. Кобиш Андрей
10. Дырхеев Даши
11. Синаторов Павел

Полузащитники:
12. Бельков Сергей
13. Жигжитов Алексей
14. Митенков Николай
15. Солоненко Денис
16. Борисов Валера
17. Чимитсариев Бэлигто

Нападающие:
18. Лихачев Владислав
19. Рябованов Алексей
20. Варп Сергей
21. Салимов Константин
22. Корнаков Евгений
23. Белобородов Андрей
24. Галданов Эрдэм

Тренирует сборную Рубашкевич Александр. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Бурятия».
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