Футболисты Бурятии отправились на чемпионат в Сочи

Команда будет играть в группе «А»



19 ноября сборная Бурятии по футболу вылетела на финальный этап всероссийских соревнований «Чемпионат по футболу III дивизиона», который будет проходить в городе Сочи. В результате жеребьёвки команда республики попала в группу «А». Также группу представляют команды: «Ноглики» (п. Ноглики, Сахалинская область), «Росич» (г. Москва), «СтавропольАгроСоюз» (с. Ивановское, Ставропольский край), «СШ Сергиев Посад» (г. Сергиев Посад).



Матчи с участием сборной пройдут 22 ноября (ФК «Росич»), 24 ноября (ФК «Ноглики»), 25 ноября (СШ «Сергиев Посад»), и 27 ноября («СтавропольАгроСоюз»).



Состав команды



Вратари:

1. Киселёв Владимир

2. Кармин Алексей

3. Вараксин Николай



Защитники:

4. Васильев Александр

5. Ванжилов Нанзат

6. Махов Дмитрий

7. Коробельников Никита

8. Иванов Кирилл

9. Кобиш Андрей

10. Дырхеев Даши

11. Синаторов Павел



Полузащитники:

12. Бельков Сергей

13. Жигжитов Алексей

14. Митенков Николай

15. Солоненко Денис

16. Борисов Валера

17. Чимитсариев Бэлигто



Нападающие:

18. Лихачев Владислав

19. Рябованов Алексей

20. Варп Сергей

21. Салимов Константин

22. Корнаков Евгений

23. Белобородов Андрей

24. Галданов Эрдэм



Тренирует сборную Рубашкевич Александр. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Бурятия».

