В Бурятии посоревнуются в прыжках со скакалкой

Онлайн-турнир состоится с 25 по 26 ноября



В Бурятии с 25 по 26 ноября пройдут онлайн-соревнования по скиппингу. Скиппинг – физические упражнения со скакалкой, чаще всего – прыжки.



Участники соревнований должны снять свои прыжки на видео в полный рост. Также на видео должен быть виден таймер, который необходимо запустить при начале прыжка.



На первом этапе выполняются прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперёд. На втором этапе - прыжки на двух ногах с вращением скакалки назад. Третий этап – показ композиции простых и скрестных прыжков. Счёт можно вести самостоятельно или с помощью третьих лиц.



Видео принимаются с 10:00 25 ноября по 21:00 26 ноября по ссылке https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gWS-DB9LuqrgXf00yzz8HC4Z7X-Nq0kpс. Регистрация участников до 25 ноября.



Судьи проверят правильность выполненных прыжков и их количество. Все участники соревнований получат сертификат участника, сообщает пресс-служба БГУ.



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