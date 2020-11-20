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Перечень объектов культурного наследия пополнился в Бурятии

Перечень объектов культурного наследия пополнился в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объекты археологического наследия располагаются в Баунтовском эвенкийском районе

В Бурятии пополнился перечень объектов культурного наследия. Об этом говорится в приказе администрации главы и правительства Бурятии за подписью исполняющего обязанности руководителя администрации Михаила Харитонова.

В документе говорится следующее:

- приказываю:
1. включить в перечень выявленных объектов культурного наследия следующие объекты археологического наследия, расположенные в Баунтовском эвенкийском районе:
- «Джидотта. Стоянка-1 (эпоха неолита)»;
- «Джидотта. Стоянка-2 (эпоха неолита)»;
- «Джидотта. Кладка-1 (эпоха средневековья)»;
- «Джидотта. Кладка-2 (эпоха средневековья)»;
- «Джидотта. Кладка-3 (эпоха средневековья)».

Также здесь говорится о том, что установится особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия.


культурное наследие
 
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