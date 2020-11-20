Перечень объектов культурного наследия пополнился в Бурятии

Объекты археологического наследия располагаются в Баунтовском эвенкийском районе



В Бурятии пополнился перечень объектов культурного наследия. Об этом говорится в приказе администрации главы и правительства Бурятии за подписью исполняющего обязанности руководителя администрации Михаила Харитонова.



В документе говорится следующее:



- приказываю:

1. включить в перечень выявленных объектов культурного наследия следующие объекты археологического наследия, расположенные в Баунтовском эвенкийском районе:

- «Джидотта. Стоянка-1 (эпоха неолита)»;

- «Джидотта. Стоянка-2 (эпоха неолита)»;

- «Джидотта. Кладка-1 (эпоха средневековья)»;

- «Джидотта. Кладка-2 (эпоха средневековья)»;

- «Джидотта. Кладка-3 (эпоха средневековья)».



Также здесь говорится о том, что установится особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия.





