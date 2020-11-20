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Бурятские активисты отправили на переработку 600 кг батареек

Бурятские активисты отправили на переработку 600 кг батареек
Общество,  Фото:pixabay.com
Из них 270 кг собрал в Усть-Баргузине владелец магазина

Бурятские активисты отправили на переработку 600 кг батареек. Об этом сообщается в их группе «Будущее Земли зависит от Тебя».

- Батарейки, которые мы собирали в рамках акции «Батарейки всем миром», с ноября 2019 года по март 2020 года, доехали до Челябинска! Ура! Из 600 кг батареек 270 кг привезли из посёлка Усть-Баргузин, предприниматель Валерий организовал пункт приёма в своём магазине, - говорится в сообщении.

Одна батарейка загрязняет 20 кв. м. земли или 400 лтров воды и относится ко второму классу опасности. «А теперь посчитайте, сколько земли и воды было спасено от загрязнения», - отметили активисты.

Батарейки были отправлены на переработку в Челябинск в группу компаний «Мегаполисресурс» — это объединение фирм, занимающихся рециклингом.

- Один из последних участников акции «Батарейки всем миром» — экологическое движение «Будущее Земли зависит от Тебя» из города Улан-Удэ. Интересно, что не все батарейки были собраны ими. Часть просто подкинули под дверь. Заботливые люди пожалели «подкидышей» и присоединили к своим батарейками. Так, активисты отправили на переработку 600 кг батареек, - подтверждают в компании.

В «Мегаполисресурсе» дали пару советов пользователям:

- Заменяйте батарейки на аккумуляторы. Их тоже, конечно, надо утилизировать, но значительно реже. Хороший аккумулятор может заменить до 500 батареек;

- Не выбрасывайте батарейки, а сдавайте в пункты приёма. Если батарейка потекла, то её нужно завернуть в полиэтилен и сдать на переработку.


экология переработка батарейки
 
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