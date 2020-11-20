Активные местные жители сами приступили к обустройству катка
В Улан-Удэ жители микрорайона Вагжанова приступили к работам по заливке катка по улице Акмолинская. После планировки площадки активисты разровняли грунт, установили столбы и прожилины. На следующей неделе жители зальют каток, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Ещё в сентябре активисты микрорайона Вагжанова организовали сбор денежных средств на благоустройство катка. Огромное спасибо всем за помощь! Особо отметим наших мужчин, которые несмотря на занятость и погодные условия, сделали такую красоту, – поделилась местная жительница Оюна Васильева.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Улан-Удэ планируется открыть 10 катков и восемь лыжных баз. Кроме того, по месту жительства заработают 143 спортивные площадки, в том числе 34 хоккейных и 109 мини-футбольных.
Улан-удэнцы заливают себе каток
Общество, Фото:
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