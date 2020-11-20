Мероприятие приурочено к празднику «Синичкин день»
В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Росток» и сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза провели мероприятия, посвящённые празднику «Синичкин день».
Так, юные лесники рассказали малышам о птичках, которые остаются зимовать в наших краях. Ребята посмотрели, как выглядят птицы, отгадывали про них загадки и поиграли в подвижные игры. В конце мероприятия, детям подарили настольные игры и красочные карточки с птичками, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
- Такие мероприятия очень познавательны для детей, теперь ребята знают, каких птичек можно встретить в нашей республике зимой и смогут отличить их по окрасу, - поделился инженер по охране, защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.
Также малышам рассказали, какой корм птички любят больше всего и как их правильно подкармливать.
- Птицам тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Малыши обещали помогать птичкам, что будут приносить с собой лакомства», - рассказала руководитель школьного лесничества «Росток» Татьяна Поставит.
Дошколятам рассказали о птицах Бурятии
Общество, Фото:
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