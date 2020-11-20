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Дошколятам рассказали о птицах Бурятии

Дошколятам рассказали о птицах Бурятии
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мероприятие приурочено к празднику «Синичкин день»

В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Росток» и сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза провели мероприятия, посвящённые празднику «Синичкин день».

Так, юные лесники рассказали малышам о птичках, которые остаются зимовать в наших краях. Ребята посмотрели, как выглядят птицы, отгадывали про них загадки и поиграли в подвижные игры. В конце мероприятия, детям подарили настольные игры и красочные карточки с птичками, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

- Такие мероприятия очень познавательны для детей, теперь ребята знают, каких птичек можно встретить в нашей республике зимой и смогут отличить их по окрасу, - поделился инженер по охране, защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.

Также малышам рассказали, какой корм птички любят больше всего и как их правильно подкармливать.

- Птицам тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Малыши обещали помогать птичкам, что будут приносить с собой лакомства», - рассказала руководитель школьного лесничества «Росток» Татьяна Поставит.


птицы дети
 
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