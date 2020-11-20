В Иркутской области планируют создать народный экологический рейтинг

Инициативу поддержали мэры нескольких городов
В Иркутской области может появиться народный экологический рейтинг. Создать его предложил председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Николай Труфанов. В поддержку проекта уже высказались мэры Черемхово, Усолья-Сибирского, Бодайбо, Балаганска и Катангского района, сообщили в областном Заксобрании.
По словам Труфанова, проект должен помочь людям включиться в природоохранную повестку. Предполагается, что в рейтинге будут фиксироваться такие показатели, как объём вредных выбросов в атмосферу, состояние воздуха в городах и посёлках, степень негативного воздействия промышленного производства, уровень загрязнения воды в реках и водоемах, наличие в муниципалитетах очистных сооружений, полигонов твёрдых бытовых отходов, количество и местоположение несанкционированных свалок.
- Экологические проблемы в Иркутской области являются одними из наиболее волнующих. У нас большое количество городов находятся в «антирейтинге» по загрязнению, в том числе и Черемхово. Все мы прекрасно понимаем, что Сибирь – это промышленная территория. И экологические проблемы сильно влияют на здоровье людей, значительное количество заболеваний напрямую с этим связано. И безусловно эта инициатива заслуживает серьезного внимания, - отметил мэр Черемхово Вадим Семенов.
По словам главы Бодайбинского городского поселения Александра Дубкова, в этом экологическом проекте будут принимать участие не только органы власти, контрольные службы, но и население.
Глава Усолья-Сибирского Максим Торопкин отметил, что ситуация с экологией в Иркутской области на самом деле критическая. И речь идёт не только о площадке Усольехимпрома, но и о загрязнении реки Ангара, воздуха и почвы.
- Если провести нормальное исследование, то выяснится, что страдает не только один наш муниципалитет, но и весь регион. Люди постоянно находятся под угрозой, в течение многих лет идёт испарение ртути. Ртуть попадает в Ангару, заражается рыба, которую мы едим, - отметил градоначальник.
Особое внимание, по мнению мэра, стоит уделить состоянию очистных сооружений.
- Очистные сооружения не только в Усолье-Сибирском, но и во многих городах Иркутской области нуждаются в реконструкции или замене. Процент износа уже давно зашкаливает за 90%, - сказал он. – Данный проект – правильная вещь.
В Иркутской области планируют создать народный экологический рейтинг
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