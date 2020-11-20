В Бурятии объяснили, почему нельзя делать КТ лёгких для профилактики

Исследование не поможет выявить наличие вируса
В министерстве здравоохранения Бурятии объяснили, почему нельзя делать компьютерную томография (КТ) лёгких для профилактики
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КТ лёгких – это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. КТ хорошо выявляет изменения в лёгких, но не диагностирует наличие вируса, поясняют в минздраве. Если у пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика.
- Нужно понимать, что КТ – это сложный диагностический метод. Он даёт лучевую нагрузку на пациента. Если у вас нет никаких симптомов ОРВИ, не делайте КТ в целях профилактики. Так мы сможем оперативно сделать её тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям, - сообщили в минздраве Бурятии.
Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения республики Бадарма Гомбоева объяснила, что КТ проводится пациентам со средним и тяжёлым течением коронавирусной инфекции и тем пациентам, которым показана госпитализация и лечение в условиях стационара.
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КТ проводится только по назначению врача, если на то есть клинические показатели. Для людей до 55 лет это:
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- сатурация менее 95%;
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- лихорадка, температура 38,5 и выше в течение пяти дней и более;
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- частота дыхательных движений 25 в минуту и более.
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Людям старше 55 лет с хроническими сопутствующими заболеваниями КТ проводится в случае, если:
- есть одно или несколько хронических заболеваний: сахарный диабет, хроническая болезнь почек с почечной недостаточностью, заболевания сердечно-сосудистой системы с хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации, хроническая ишемия головного мозга 2-3 стадии, хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма, онкологические, гематологические заболевания, ожирение 2-3 стадии.
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- сатурация меньше 95%;
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- лихорадка, 38,5° C и выше более трёх дней;
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- Частота дыхательных движений - 20-22 в минуту и более.
В Бурятии объяснили, почему нельзя делать КТ лёгких для профилактики
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