В Бурятии руководители хоров встретились онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они прошли курсы повышения квалификации



17-18 ноября около 30 человек из Бурятии обучились на онлайн-курсах повышения квалификации «Мастерство хормейстера». На курсы отправились руководители хоров, преподаватели по вокалу, учителя музыки, руководители. Они встречались с преподавателями в дистанционном формате на платформе «Zoom».



Им рассказали о методике проведения начальных занятий с хоровым коллективом, вокально-хоровой работе, работе над фразировкой и музыкальным образом произведения, певческой интонацией, подборе хорового репертуара и др.



- Нестандартный формат проведения курсов не дал возможности «вживую» исполнять упражнения и музыкальные произведения с участниками семинара. Несмотря на это, занятия прошли плодотворно, - отмечают в республиканском центре народного творчества.



Слушатели оставили положительные отзывы:



«Очень интересный семинар! Спасибо организаторам!».



«Спасибо за курсы! Все было очень интересно. Темы емкие, много полезной информации».



«Добрый день! Семинар интересный. Была создана комфортная рабочая обстановка. Спасибо большое!»



«Было необычно участвовать на курсах в онлайн формате. Было очень полезно! Спасибо преподавателям и организаторам!»





