Единые тарифы на электроэнергию не затронут Бурятию

Для Иркутской области предложение правительства РФ может привести к повышению тарифов на 4%
Правительство России предлагает ряду смежных регионов страны установить единые тарифы на передачу электроэнергии. Это предложение касается только регионов с очень высокой стоимостью электроэнергии. Например, в Тыве, Калмыкии, Санкт-Петербурге, Республике Алтай тариф для населения составляет от 3,82 руб./кВт•ч до 5,36 руб./кВт•ч. Бурятия к таким регионам не относится.
В Бурятии тариф ниже и установлен в размере 2,947 руб./кВт•ч, так как республика уже на протяжение последних десяти лет ежегодно получает значительные преференции от Москвы на ограничение роста тарифов на электроэнергию, а в 2011 году регион была включён в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии со сниженной ценой производства электроэнергии.
Промышленные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса в данных регионах на напряжении 6-10 кВ платят за электроэнергию от 6,5 руб./кВт•ч до 8 руб./кВт•ч. В Бурятии стоимость электроэнергии для бизнеса на этом уровне напряжения ниже и составляет 5 руб./кВт•ч.
- Республика Бурятия находится в перечне особых зон оптового рынка электроэнергии без ограничения срока и входит в десятку регионов страны с самой низкой стоимостью электроэнергии. Ежегодно Бурятия получает федеральную компенсацию на сниженную стоимость электроэнергии в размере 3 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба республиканской службы по тарифам.
Наиболее значительное снижение стоимости электроэнергии как для населения, так и для бизнеса Бурятии произошло, начиная с 2017 года. По вышеперечисленным регионам такие масштабные решения не принимались. И хотя Тыва также включена в особый перечень, это не позволило ей ощутимо снизить стоимость электроэнергии.
Необходимо отметить, что для установления единого тарифа на передачу необходимо согласие всех смежных регионов, что является достаточно сложной задачей. Бурятия в 2016 году уже обращалась к губернатору Иркутской области с аналогичным предложением, что дало бы экономию в размере 2 млрд руб.в год, однако получила отказ.
Кроме того, предложение правительства России о единых тарифах касается только тарифа на передачу электроэнергии. При этом стоимость производства электроэнергии на оптовом рынке и конечная цена для указанных регионов будет оставаться выше, чем в Бурятии.
Иркутская область вновь высказалась против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил во время пресс-конференции 19 ноября. Правительством предлагается тарифно урегулировать Иркутскую область с Тывой. Это может привести к повышению тарифов для предприятий области на 4%.
- Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом, - передаёт слова губернатора пресс-служба аппарата правительства Иркутской области.
Единые тарифы на электроэнергию не затронут Бурятию
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