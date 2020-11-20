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В Бурятии не размещали актуальную информацию в ГИС ЖКХ

В Бурятии не размещали актуальную информацию в ГИС ЖКХ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – это единая федеральная информационная система, в которой размещается актуальная информация о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности.

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности органов местного самоуправления, касающиеся этой системы.

Например, в Джидинском, Закаменском, Северо-Байкальском и Хоринском районах Бурятии муниципалитеты не размещали сведения о размерах платы за пользование жилым помещением, за содержание жилого помещения для нанимателей жилья по договорам социального найма; проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций; способах управления многоквартирными домами; формировании фондов капитального ремонта.

После прокурорского вмешательства необходимая информация размещена. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Всего по результатам проверок прокуроры выявили 159 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 79 представлений. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. В суд направлено два исковых заявления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура ЖКХ
 
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