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В пункте приёма и отгрузки в Бурятии не вели учёт древесины

В пункте приёма и отгрузки в Бурятии не вели учёт древесины
Общество,  Фото:pixabay.com
Должностное лицо оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушал закон области охраны окружающей среды и природопользования.

Установлено, что владельцем одного из пунктов не обеспечено надлежащее ведение документации. На предприятии отсутствовали журналы, подтверждающие учёт и происхождение древесины. Кроме того, не принимались меры по предотвращению негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Ненадлежаще организован сбор, вывоз и размещение отходов, почва на территории предприятия захламлена опилками.

В отношении ответственного должностного лица возбуждены административные дела.

Постановлениями контролирующих органов на виновное должностное лицо наложены штрафы. Решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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