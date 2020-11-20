В пункте приёма и отгрузки в Бурятии не вели учёт древесины

Должностное лицо оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушал закон области охраны окружающей среды и природопользования.



Установлено, что владельцем одного из пунктов не обеспечено надлежащее ведение документации. На предприятии отсутствовали журналы, подтверждающие учёт и происхождение древесины. Кроме того, не принимались меры по предотвращению негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Ненадлежаще организован сбор, вывоз и размещение отходов, почва на территории предприятия захламлена опилками.



В отношении ответственного должностного лица возбуждены административные дела.



Постановлениями контролирующих органов на виновное должностное лицо наложены штрафы. Решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

