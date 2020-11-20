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Изменяются реквизиты банковских счетов для уплаты налогов

Изменяются реквизиты банковских счетов для уплаты налогов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@

При заполнении платёжного поручения необходимо обращать особое внимание на заполнение реквизита 17 - «Номер счета получателя средств». Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия: номер счёта получателя средств соответствует 03100643000000010200

Станет обязательным указание номера банковского счёта (корреспондентского счёта), значение которого будет указываться в реквизите 15 - «Номер счета банка получателя средств» платёжного поручения. Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия: номер счёта банка получателя соответствует 40102810545370000068 (до 01.01.2021 действует 40101810600000010002).

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счёта: как старый, так и новый.

С 1 мая 2021 будут действовать только вновь открытые казначейские счета.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия
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