Изменяются реквизиты банковских счетов для уплаты налогов

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия



При заполнении платёжного поручения необходимо обращать особое внимание на заполнение. Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия: номер счёта получателя средств соответствуетСтанет обязательным указание номера банковского счёта (корреспондентского счёта), значение которого будет указываться вплатёжного поручения. Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия: номер счёта банка получателя соответствует(до 01.01.2021 действует 40101810600000010002).С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счёта: как старый, так и новый.С 1 мая 2021 будут действовать только вновь открытые казначейские счета.