В Бурятии на лесосеке спилили не те деревья

Расследуется уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском лесхозе Бурятии нарушали лесное законодательство.



Установлено, что мастером леса в ноябре 2019 года при проведении отвода и таксации лесосеки в Тендитском участковом лесничестве Кижингинского лесничества завышен возраст лесных насаждений, в результате чего неверно определены условия заготовки древесины. На основании договора купли-продажи индивидуальным предпринимателем осуществлена рубка лесных насаждений на этой лесосеке.



Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

