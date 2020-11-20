В Бурятии вырос спрос на потребкредиты Сбербанка

Выдачи кредитов вернулись на докризисный уровень



В 2020 году за финансовой поддержкой на осуществление личных планов в Сбербанк обратились 57943 жителя Бурятии. При этом банк наблюдает, что выдачи кредитов в третьем квартале превысили выдачи первого квартала текущего года на 22%. Это свидетельствует о возращении к уровню выдач до режима самоизоляции и пандемии COVID-19. При этом, в третьем квартале выросло почти в 1,5 раза и количество кредитов, выданных в режиме онлайн.



- Сегодня 78% потребительских кредитов выдаётся нашим клиентам через Сбербанк Онлайн. Воспользовавшись приложением, клиент может оформить заявку на кредит, получить одобрение от банка и дождаться зачисления денежных средств, не выходя из дома, или не покидая рабочего места. В приложении стали доступны все лимиты по кредитным продуктам. Мы стараемся предоставлять удобные финансовые инструменты, которые позволят реализовать клиентам задуманные планы максимально комфортно, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.



Заявки жители Бурятии оформляют в отделениях банка, в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте банка.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

