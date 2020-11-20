Существует несколько вариантов обращения
Обратиться в органы прокуратуры дистанционным способом. Об этом напомнили в прокуратуре Бурятии.
Можно обратиться в письменном виде на почтовый адрес прокуратуры республики (670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а), а также на адреса районных, межрайонных и специализированной прокуратур; в разделе «Обращение в прокуратуру» на Едином портале органов прокуратуры Российской Федерации (https://epp.genproc.gov.ru/); с использованием личного кабинета на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Письменные обращения также можно опустить в ящики для приёма корреспонденции, установленные в зданиях органов прокуратуры республики.
При возникновении вопросов желающие вправе обратиться к дежурному прокурору по телефонам: 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Обратиться в прокуратуру Бурятии можно дистанционно
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