Почве причинён ущерб на площади 4,1 га
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии за 10 месяцев выявило 14 нарушений земельного законодательства, связанных с причинением ущерба почве на площади 4,1 га. Сумма ущерба составляет 188,6 млн рублей.
Двум нарушителям земельного законодательства – индивидуальному предпринимателю и физическому лицу – направлены претензии по добровольному возмещению ущерба на общую сумму 719 тысяч рублей. Всего в рамках проверок выдано 12 предписаний об устранении нарушений.
По исковым заявлениям управления Россельхознадзора суды прили два решения по удовлетворению исковых требований в полном объёме - с нарушителей будет взыскано 86 млн. рублей. Также владельцы земельных участков на общей площади 23,8 га обязаны провести восстановительные работы в соответствии с проектами рекультивации, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии и Иркутской области ущерб от захламления превысил 188 млн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки
Почве причинён ущерб на площади 4,1 га
Боролись 176 спортсменов
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии
Из них более 30 гаражей собственники убрали сами
Церемония проходит в онлайн-режиме
Нужно проголосовать за одну из пяти кличек
За это проголосовали единогласно
На нескольких кадрах показали жизнь диких животных
Полицейские оперативно нашли украденный телефон
Курсы проходили онлайн
Ульяна Раднаева пишет о том, зачем надо знать свою родословную, как правильно относиться к предкам и почитать их