В Бурятии и Иркутской области ущерб от захламления превысил 188 млн

Почве причинён ущерб на площади 4,1 га



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии за 10 месяцев выявило 14 нарушений земельного законодательства, связанных с причинением ущерба почве на площади 4,1 га. Сумма ущерба составляет 188,6 млн рублей.



Двум нарушителям земельного законодательства – индивидуальному предпринимателю и физическому лицу – направлены претензии по добровольному возмещению ущерба на общую сумму 719 тысяч рублей. Всего в рамках проверок выдано 12 предписаний об устранении нарушений.



По исковым заявлениям управления Россельхознадзора суды прили два решения по удовлетворению исковых требований в полном объёме - с нарушителей будет взыскано 86 млн. рублей. Также владельцы земельных участков на общей площади 23,8 га обязаны провести восстановительные работы в соответствии с проектами рекультивации, сообщили в пресс-службе управления.

