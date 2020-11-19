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В Бурятии и Иркутской области ущерб от захламления превысил 188 млн

В Бурятии и Иркутской области ущерб от захламления превысил 188 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почве причинён ущерб на площади 4,1 га

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии за 10 месяцев выявило 14 нарушений земельного законодательства, связанных с причинением ущерба почве на площади 4,1 га. Сумма ущерба составляет 188,6 млн рублей.

Двум нарушителям земельного законодательства – индивидуальному предпринимателю и физическому лицу – направлены претензии по добровольному возмещению ущерба на общую сумму 719 тысяч рублей. Всего в рамках проверок выдано 12 предписаний об устранении нарушений.

По исковым заявлениям управления Россельхознадзора суды прили два решения по удовлетворению исковых требований в полном объёме - с нарушителей будет взыскано 86 млн. рублей. Также владельцы земельных участков на общей площади 23,8 га обязаны провести восстановительные работы в соответствии с проектами рекультивации, сообщили в пресс-службе управления.
Россельхознадзор
 
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