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В Бурятии впервые лучники соревновались онлайн

В Бурятии впервые лучники соревновались онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Боролись 176 спортсменов

В связи с эпидемиологической ситуацией впервые за историю Бурятского отделения общества «Динамо» республиканские соревнования общества по стрельбе из лука прошли в онлайн-режиме. Поборолись в личном первенстве 176 спортсменов из Улан-Удэ и семи районов Бурятии.

Состязания проходили в рамках всероссийского смотра-конкурса «Динамо» – детям России».

Соревнования проводились по трём возрастным категориям:

– дисциплина классический лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004–2005 г.р., мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе;

– дисциплина блочный лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004 г.р. и моложе

Завоеванные награды (медали, грамоты и футболки) были направлены победителям и призёрам соревнований, сообщают в Бурятском отделении общества «Динамо».
спорт стрельба из лука
 
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