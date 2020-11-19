В Бурятии впервые лучники соревновались онлайн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Боролись 176 спортсменов



В связи с эпидемиологической ситуацией впервые за историю Бурятского отделения общества «Динамо» республиканские соревнования общества по стрельбе из лука прошли в онлайн-режиме. Поборолись в личном первенстве 176 спортсменов из Улан-Удэ и семи районов Бурятии.



Состязания проходили в рамках всероссийского смотра-конкурса «Динамо» – детям России».



Соревнования проводились по трём возрастным категориям:



– дисциплина классический лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004–2005 г.р., мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе;



– дисциплина блочный лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004 г.р. и моложе



Завоеванные награды (медали, грамоты и футболки) были направлены победителям и призёрам соревнований, сообщают в Бурятском отделении общества «Динамо».

