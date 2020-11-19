Боролись 176 спортсменов
В связи с эпидемиологической ситуацией впервые за историю Бурятского отделения общества «Динамо» республиканские соревнования общества по стрельбе из лука прошли в онлайн-режиме. Поборолись в личном первенстве 176 спортсменов из Улан-Удэ и семи районов Бурятии.
Состязания проходили в рамках всероссийского смотра-конкурса «Динамо» – детям России».
Соревнования проводились по трём возрастным категориям:
– дисциплина классический лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004–2005 г.р., мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе;
– дисциплина блочный лук: юниоры и юниорки 2001–2003 г.р., юноши и девушки 2004 г.р. и моложе
Завоеванные награды (медали, грамоты и футболки) были направлены победителям и призёрам соревнований, сообщают в Бурятском отделении общества «Динамо».
В Бурятии впервые лучники соревновались онлайн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии
Из них более 30 гаражей собственники убрали сами
Церемония проходит в онлайн-режиме
Нужно проголосовать за одну из пяти кличек
За это проголосовали единогласно
На нескольких кадрах показали жизнь диких животных
Полицейские оперативно нашли украденный телефон
Курсы проходили онлайн
Ульяна Раднаева пишет о том, зачем надо знать свою родословную, как правильно относиться к предкам и почитать их
Результаты анализа озвучат по телефону
Обувь шили вручную
Занятость коек в регионе составляет более 90%
«Буду верить в то, что у меня хороший иммунитет», - отметил Чингис Болотов