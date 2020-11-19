В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села

Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
Студентка из Бурятии, выигравшая на федеральном шоу «Миллион на мечту» 500 тысяч на реализацию своей задумки, возведёт детскую площадку. Хотя изначально мечта была у неё другая – новый мост.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября 16-летняя девушка из села Кырен Тункинского района Бурятии Юлия Мухамадеева - студентка колледжа, вместе с еще одной участницей проекта победила в очередном выпуске шоу «Миллион на мечту» на федеральном канале «ТВ-3». Победительницы разделили денежный приз пополам – по 500 тысяч. Передача была показана в середине октября.
- Моя мечта – построить новый мост у нас в селе. В нашем селе многие люди живут на разных берегах, мост ужасно старый, сломанный. Я падала с этого моста и вывихнула себе плечо, там постоянно кто-нибудь падает, ребятишки там постоянно носятся, бегают, играют, пожилые люди вообще стараются потуда не ходить, потому что у них уже не те годы, чтобы прыгать через эту дырень, - рассказывала девушка из Бурятии в эфире программы «Миллион на мечту».
Также Юлия упомянула, что был случай в селе, когда мужчина упал со старого моста и сломал себе позвоночник.
Как рассказала «Байкал-Daily» мама девушки Наталья, они сейчас строят детскую площадку. Такое решение было принято после приезда в родной район. Местные власти озвучили, что мост всё-таки надеются отремонтировать на бюджетные деньги.
- Они (администрация района – прим. ред.) сказали, что в проекте нет (строительство моста – прим. ред.), Госдума ещё не приняла решение вроде бы. Как бы нет в планах-то: вроде бы и есть, вроде бы и нет. Непонятно. Сейчас идёт разговор, что будут ремонтировать мост. Сделают его ремонт, чтобы люди могли ходить. Я так понимаю, ремонт моста будет, но когда будет - неизвестно. Съёмочная группа приедет на следующей неделе, они хотят поговорить с главой района, чтобы он объяснил, какие планы у него, - сообщила Наталья Мухамадеева.
Объяснение ситуации содержится в посте Доры Хамагановой в Facebook, пресс-секретаря районной администрации, от 3 ноября. Дело в том, что границы национального парка и района совпадают практически полностью, и построить сейчас – в условиях нацпарка - мост пока не представляется возможным.
- Понимая и разделяя всей душой стремление Юли Мухамадеевой, администрация Тункинского района Республики Бурятия разъяснила, что возвести новый мост, как объект капитального строительства, в условиях нацпарка, пока никак не получится. Срочно нужно решить много юридических нестыковок, головоломок. Как только Госдума примет поправки в окончательном варианте в проект закона об ООПТ (слава богу, после долгих лет, первое чтение прошло), земли населенных пунктов перейдут в муниципальную собственность, тогда и можно что-то будет решать, - разъясняет Дора Хамаганова.
Про ремонт моста здесь ничего не сказано.
О сложностях по площадке
По возведению детской площадки также возникли сложности.
- Юля сейчас строит детскую площадку. Проблема была ещё в том, что детскую площадку негде поставить, спор был: мы хотели построить, а земля относится к ТОСу. В итоге решили – у нас огород большой, 31,5 сотка, и решили у себя построить на своей территории построить эту площадку, - говорит Наталья Мухамадеева.
Сроки по проекту маленькие, поэтому решения принимаются Мухамадеевыми быстро.
- Сейчас уже зимнее время, а сроки у нас маленькие по проекту. Мы вот сейчас бегаем, суетимся, пытаемся что-то сделать. Начали, но то технику не можем найти, вся техника занята, сейчас объявление пишем – нам нужен трактор с отвалом, нам надо отбойный молоток, чтобы лунки сделать на спортивный комплекс – турники и рукоходы, земля же промерзла. Вчера договорилась с РЭС, в РЭС обещали, что нам выделят этот трактор, сегодня звоню – всё, машина сломалась. В общем, я везде звоню, везде езжу, и везде мне отказ, отказ, отказ. Никто не хочет идти нам навстречу. А в целом, материал мы купили, работа сварщика прошла – мы делали всё для рукоходов, теперь надо их установить. Чтобы установить, нужно, я говорю, лунки сделать, всё это зацементировать. Это тоже работникам надо заплатить, - продолжает жительница Кырена.
Она отметила, что завершат площадку, скорее всего, весной, но основные работы будут сделаны сейчас.
«Весны будем ждать, для начала сделаем основание, что мы всё-таки делаем, что мы не тратили на себя эти деньги. Вот, доски сейчас нам привезли», - заключает Наталья.
После завершения работ дети со всего села могут приходить и играть на площадке.
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
Общество, Фото:
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