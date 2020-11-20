В Улан-Удэ возможен снег

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике ожидается ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и ночью по Баунтовскому району до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -15-20, при снеге -7-12, по северу и юго-западу до -25-30, днём -5-10, местами -13-18 градусов.



В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью -15-17, днём -7-9 градусов.

