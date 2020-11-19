Полицейские оперативно нашли украденный телефон
30-летний житель Читы поблагодарил полицейских Улан-Удэ за оперативную и эффективную работу по раскрытию кражи. Особую благодарность он выразил старшему следователю старшему лейтенанту юстиции Александру Михайлову – за чуткое отношение и проведённую работу по возмещению причинённого ущерба. Сообщение от него поступило в директ паблика «Полиции Бурятии» в Инстаграм, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что приехал с вахты в Улан-Удэ, где решил встретиться и отдохнуть в кафе с друзьями. В заведении он нечаянно обронил мобильный, а позже с его банковского счёта исчезли пять тысяч рублей.
Полицейские установили, кто снимал деньги. Спустя пару дней задержан и сам вор – ранее не судимый 21-летний улан-удэнец.
Молодой человек признался, что подобрал в кафе телефон. Вставив чужую сим-карту в свой телефон, он через мобильный банк перечислил приятельнице, с которой в компании знакомых отдыхал в кафе, пять тысяч рублей – в качестве оплаты заказа. А вечером следующего дня продал смартфон прохожему на рынке.
В день задержания подозреваемый вернул потерпевшему пять тысяч рублей, затем вернул 12 тысяч рублей за украденный гаджет.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Читинец поблагодарил полицейских из Бурятии
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